(Di venerdì 3 febbraio 2023) LaVia Santa Susanna, 33 – 02010– Rieti Tel. 0746/685078 Sito Internet: www.la.com Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione: Acqua e Terra 140€, tre piatti a scelta 100€, 4 quattro piatti a scelta 120€ Chiusura: Domenica sera, Martedì e Mercoledì OFFERTA Per chi ama mangiare bene ed è anche appassionato di giardinaggio, c’è un motivo in più per andare a provare La, il ristorante dei fratelli Serva che è situato a, a pochi passi dalle sorgenti di Santa Susanna. Il menù è piantabile, nel senso che il foglio A4, su cui sono riportati i piatti, è composto di una speciale carta nella cui trama vi sono dei semi, che una volta messi nella terra germoglieranno in piantine o fiori (sempre se il vostro pollice verde è più verde di Hulk!). Detto ciò, se anche le ...

... va detto che i riconoscimenti possono essere riconfermati o meno di anno in anno, quindi non è detto che la seconda stella, o anche di più, torni di nuovo a brillare alladidei ...In provincia di Viterbo conferme per La Parolina (Acquapendente) e Casa Iozzìa (Vitorchiano), in provincia di Rieti brilla La), in provincia di Frosinone, invece, è Colline Ciociare (...

La Trota - Rivodutri Secolo d'Italia

GLI CHEF REATINI DELLA "TROTA" DI RIVODUTRI CUCINANO ... Virtù Quotidiane

La Trota dei fratelli Serva: il gourmet “eroico” che nobilita il pesce di ... Reporter Gourmet

La Trota di Rivodutri: presente e futuro di un grande ristorante Agrodolce