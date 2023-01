Udinese-Verona 1-1 | autogol di Becao e rete di Samardzic

"Siamo stati tambureggianti e credo che l'abbia giocato un'ottima partita: tuttavia dobbiamo crescere perché anche oggi, come con l'... commentando il pareggio interno con il. "Il loro ...AGI - Termina 1 - 1 il posticipo della Dacia Arena tra. Un pari giusto, maturato già nel primo tempo grazie all'autorete di Becao in avvio e alla risposta a stretto giro di Samardzic . La gara si sblocca dopo nemmeno 4 minuti. Beto perde ...

Probabili formazioni di Udinese-Verona: Beto-Success in attacco Sky Sport

Serie A: Udinese-Verona 1-1, al gol di Lazovic risponde Samardzic - Calcio Agenzia ANSA

Udinese - Hellas Verona live: Calcio - Serie A Eurosport IT

Udinese-Verona: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Udinese, non basta Samardzic: il Verona è vivo e strappa un punto La Gazzetta dello Sport

Il posticipo di Serie A tra l'Udinese e il Verona si è concluso con il risultato di parità. Un punto che non accontenta le due squadre che cercavano di conquistare l'intera posta in palio per diversi… ...Gli scaligeri, però, stanno recuperando e i punti dallo Spezia sono solo sei. I friulani sono attualmente in zona Conference League e guidano un gruppone di sette squadre in cinque punti. Tiro da fuor ...