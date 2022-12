Il suo pitbull ha sfigurato la mia bambina e lei non vuole abbatterlo

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 gennaio 2023) Dall’amicizia al tribunale. E’ la triste evoluzione del rapporto solido e profondo che legava due influencer piuttosto conosciute. Stiamo parlando di Tara Gabrieletto, nota per aver partecipato a “Uomini e Donne” e “Temptation Island”, e Chiara Camerra, influencer specializzata nel promuovere prodotti dietetici e mamma di una bimba di tre anni. Le due erano talmente legate che aveva deciso di farsi lo stesso tatuaggio sulla mano. Chiara Camerra (Foto Instagram) Tragedia sfiorata a pochi giorni dal Natale Il 19 dicembre di due anni, purtroppo, accade qualcosa che le segnerà allontanandole. A pochi giorni dal Natale, Tara Gabrieletto – fresca di separazione dal marito Cristian Galella, ex tronista di “Uomini e Donne” – invita a casa sua alcuni amici per una grigliata. C’è anche Chiara Camerra con la figlia di un anno. La neo mamma ha appena dato il biberon alla piccola, ...