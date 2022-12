Tre di troppo | recensione | Fabio De Luigi e Virginia Raffaele alle prese con tre figli inaspettati

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ladi Tre di, commedia diretta e interpretata daDecon: ritrovarsi con treall’improvviso per diventare persone miglioriDetorna alla regia con Tre di, una commedia interpretata assieme ache parla di genitorialità, libere scelte e conflitti generazionali (qui la conferenza). Genitori all’improvviso Marco (De) e Giulia () sono sposati da anni, amano ballare il tango una volta a settimana nella loro milonga di fiducia e soprattutto non vogliono avere. Mai, neanche per sbaglio. ...

Spettacolo.eu

...a lungo, aggravando l'inevitabile rallentamento fino a causare una recessione, specie in un'... Ma che negli ultimianni è stata congelata per via della rigida politica di contenimento del ...Ultimisegni dello zodiaco per l'oroscopo di Branko del 2023 : Capricorno , Acquario e Pesci , cosa ... Novembre vi porta nuovi momenti di tensione e stanchezza, qualche arrabbiatura dima ... Tre di troppo, recensione: Fabio De Luigi e Virginia Raffaele alle ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Simon Kjaer, difensore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport al termine dell'amichevole persa dai rossoneri 3-0 contro il PSV.