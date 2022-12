Travolta mentre passeggia con il cane. Muore a 57 anni in ospedale - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

La tragedia a Tavernelle. Alla guida un 35enne: eseguiti. i test per verificare l'eventuale. assunzione di alcol e ...← Tragedia a Panicale, vieneda un'autopasseggia con il cane: muore donna 57enne a Tavernelle Potrebbe anche interessarti Bastia, inaugurata la 53esima edizione di Agriumbria Travolta mentre passeggia col cane Muore a 57 anni in ospedale Ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio di 60 anni, V. M., è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in via Rosario Nicoletti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava lavorando nel ...Abruzzo – Si chiamava Lorenzo D’Alonzo, aveva 28 anni e ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto in Viale Grigoletti a Pordenone. Lorenzo è stato travolto da un’auto mentre era in bic ...