Ratzinger nel suo testamento | ' rimanete saldi nella fede'

(Di sabato 31 dicembre 2022) "! Non lasciatevi confondere!... Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita - e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo." Questo è uno dei ...

... compreso un fermo interesse per la paceNord Irlanda". Così il presidente irlandese Michael D. Higgins sulla scomparsa di Papa. "Sarà ricordato anche per il valore che attribuiva al ..."L'intera vita di Joseph, in seguito Benedetto XVI, è stata per tutti noi una testimonianza di una fermissima fede ... "Uniti al Santo Padre Papa Francesco " si leggecomunicato ", ... Vaticano, Francesco Grana: "Sicuramente Papa Ratzinger è alla fine, lo diceva ieri Francesco nel suo invito alla ... Orvieto, nel 1264 Sede Apostolica dalla quale papa Urbano IV con Bolla Transiturus istituì e promulgò per l’universo cristiano la solennità del ..."Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri". Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Mat ...