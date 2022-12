Pelè | Fifa | 1' silenzio in partite di tutto il mondo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Laha invitato tutte le federazioni associate a far rispettare 1' diprima di ogni partita su tutti i campi di calcio, in questo fine settimana e per la prossima, per rendere omaggio a ...

eSports & Gaming

Laha invitato tutte le federazioni associate a far rispettare 1' di silenzio prima di ogni ... in questo fine settimana e per la prossima, per rendere omaggio a. "Edson Arantes do Nascimiento ...Eletto "calciatore del secolo" dalla, nel corso della sua lunga carriera, passata quasi interamente con il Santos, è riuscito a conquistare da protagonista con la maglia della nazionale ... EA Sports omaggia Pelé: “grazie, Re”. Cosa succede adesso su FIFA