Notte di Capodanno in tv aspettando arrivo 2023 Rai 1 a Perugia | Canale 5 a Genova

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nella serata di San Silvestro, per dare il benvenuto al nuovo anno, in tv appuntamento con i tradizionali show, che terranno compagnia al pubblico con il conto alla rovescia per l'del.MATTARELLA - Gli italiani frastornati dal ritorno del covid, preoccupati per l'inflazione galoppante e spaventati dalla guerra alle porte d'Europa la sera disaranno rassicurati dal presidente della Repubblica che, alle 20.30 a reti unificate, apparirà come sempre nelle case degli italiani per motivare il Paese attraverso un discorso semplice, energetico e di forte spessore solidale. Sergio Mattarella toccherà le corde profonde dei cittadini...

PisaToday

Ilary Blasi con il nuovo compagno in un hotel di lusso perCome hanno trascorso questi ... il prezzo di una suite si aggirerebbe attorno agli 800 euro a...del quartiere Vigna Clara di Roma ma bensì di fuggire Oltreoceano per trascorrere ladi San Silvestro (e qualche giorno di relax) a Miami. Per Totti e Noemi non si tratterà però di un... Sicurezza per la notte di Capodanno: vietati vetro e petardi in centro Come ogni anno, i telespettatori di Canale 5, nella serata più lunga dell’anno saranno accompagnati fino alla mezzanotte da “Capodanno in Musica”, concertone condotto sempre da Federica Panicucci. L’o ...Gli italiani tornano a viaggiare anche fuori dall’Italia. Dopo oltre due anni di stop imposti dalla pandemia, questo Capodanno saranno oltre 500mila i nostri connazionali a trascorrere oltre confine l ...