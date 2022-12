Morte Ratzinger | Mattarella | “Un lutto per l’Italia”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ladel Papa emerito Benedetto XVI è unper. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l’intera comunità internazionale. Con dedizione ha continuato a servire la causa della sua Chiesa nella veste inedita di Papa emerito con umiltà e serenità”. È quanto afferma in una dichiarazione il Presidente della Repubblica Sergio. “La sua figura – sottolinea il capo dello Stato – rimane indimenticabile per il popolo italiano. Intellettuale e teologo ha interpretato con finezza le ragioni del dialogo, della pace, della dignità della persona, come interessi supremi delle religioni. Con gratitudine guardiamo alla sua testimonianza e al suo esempio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

