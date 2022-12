Lazio | in arrivo il fratello di Keita

Sportitalia

Il nuovo digitale terrestre è in. Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'anno nuovo. Essendo oramai alle porte gennaio 2023 ... Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche,, Puglia e ...Si scivola poi lentamente verso la metà dell'anno, con l'di giugno e la festa della ... Ferragosto al mare, il litorale nelnel 2022 Ognissanti 2023, il ponte è lungo. Da agosto a fine anno ... ESCLUSIVA SI Lazio, in arrivo dalla Nocerina Mahamadou Balde Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Ultimo regalo della giunta Zingaretti. La Giunta regionale del Lazio aumenta l’addizionale locale. Si pagheranno 400 euro l’anno in più La Regione Lazio ha dovuto rimodulare gli scaglioni di reddito, ...