(Di sabato 31 dicembre 2022) Dall'abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al Met Gala alla jumpsuit rossa con schiena nuda di Timothée Chalamet a Venezia. Nellesono tornate decisamente a far discutere per i loroda red carpet. Di mise di cui si è (s)parlato ce ne sono state parecchie e noi vi rinfreschiamo la memoria

Vanity Fair Italia

Fin dalla sua costruzione, nei mesi invernali, a causabasse temperature e del pavimento scosceso reso viscido dalle precipitazioni, l'ingresso superiore del camposanto rappresentava un ...L'idea della ragazza è quella di ricreare ipiù conosciuti della popstar al tempoSpice Girls e il risultato, ottenuto con abiti simili laddove gli originali non erano più disponibili, è ... I 30 look delle star più chiacchierati del 2022 La ventitreenne ha messo in piedi il suo personale tributo alla celebre Scary Spice alla quale somiglia moltissimo. L'operazione nostalgia ha fatto impazzire i fan Sono passati oltre venticinque anni ...Dieci videogame imperdibili per soddisfare tutti i gusti: ecco i titoli che si sono distinti maggiormente in un anno ricco di sorprese ...