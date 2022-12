Dieci giocatori sottoutilizzati che potrebbero essere un successo nel mercato invernale

(Di sabato 31 dicembre 2022) 2022-12-31 08:07:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: hSono passati anni da quando è stato eliminato, ma per anni, nella Liga, c’era una regola che consentito solo per ingaggiareche avevano giocato cinqueo meno nel. Al MARCA abbiamo voluto ‘resuscitare’ quella regola e abbiamo setacciato i cinque principali campionati alla ricerca di. Questi sono gli 11più eccezionali che, senza un grave infortunio coinvoltocome potrebbeil caso di Lukaku o Laporte, Hanno giocato cinque partite o meno in campionato quest’anno. Denis Zakaria (Chelsea) Un intero ‘X-file’. Sono arrivato alla Juventus un ...

SOS Fanta

La crescita dei miglioridel roster, in primis Jayson Tatum, e un paio di ottime mosse ... trascinando i Mavs ai primi successi in post - season dopoanni; lo è stata anche per Nikola ...Molto bene duefinora poco utilizzati in Europa come Nico Mannion con 13 punti e soprattutto Marco Belinelli , che chiude a quota 18. Bene anche iassist di Alessandro Pajola , ... Calendario favorevole dopo la sosta: occhio a questi dieci giocatori al fantacalcio La fine dell'anno nel mondo dei videogiochi serve per due cose: tirare le somme degli ultimi dodici mesi e iniziare a pensare a quello che arriverà nei prossimi. Il 2023 già ora sembra denso di pubbli ...Massimiliano Allegri dá indicazioni chiarissime in vista della ripresa, con la squadra bianconera che non ha fatto vedere grandissime cose nel primo tempo, nel momento in cui c'era ...