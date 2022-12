Dakar 2023 | Toby Price fa suo il prologo del Sea Camp | da domani la corsa entra nel vivo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ha preso il via ufficialmente l’edizionedella, anche per quanto riguarda le moto. Nella giornata odierna era previsto un brevedi 13 chilometri che aveva la funzione di rompere il ghiaccio per i piloti e comporre la griglia di partenza del primo stage di, senza ulteriori implicazioni di classifica generale. L’australiano(Red Bull KTM Factory) ha concluso ilcon il tempo di 8:22, precedendo per appena un secondo il connazionale Daniel Sanders (Red Bull Gas Gas Factory) mentre chiude al terzo posto il rappresentante del Botswana, Ross Branch (Hero Motorsports Team) a 9 secondi. Quarta posizione per lo spagnolo Joan Barreda Bort (Monster Energy JB Team) a 9 secondi, quinta per l’argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM Factory ...

