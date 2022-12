Calendario badminton 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilper ilsi aprirà con gli Europei, a squadre ed individuali: dal 14 al 18 febbraio ad Aire-sur-la-Lys, in Francia, si disputeranno gli Europei a squadre miste, mentre dal 26 giugno al 2 luglio sono ini Giochi Europei (tornei individuali), in Polonia, a Cracovia. Nel mezzo le Sudirman Cup Finals, manifestazione equivalente ai Mondiali a squadre miste, ina Suzhou (Cina) dal 14 al 21 maggio, mentre i Mondiali individuali si terranno a Copenaghen (Danimarca) dal 21 al 27 agosto, infine le World Tour Finals si giocheranno dal 13 al 17 dicembre (sede da definire).14-18 febbraio Europei a squadre miste Aire-sur-la-Lys (Francia) 14-21 maggio Sudirman Cup Finals Suzhou (Cina) 26 giugno-02 luglio Giochi Europei ...

OA Sport

Ilcompleto dello sport nel 2023. Si preannuncia un anno intenso e ricco di grandi ... Europei indoor Samsun 14 - Calcio: Champions League andata ottavi di finale 14 -: Europei ...Di seguito ilcompleto del girone dell'Italia : Giovedì 15 dicembre ore 14.00: Israele vs Estonia 2 - 3 Giovedì 15 dicembre ore 19.00: Paesi Bassi vs Italia 4 - 1 Venerdì 16 dicembre ore 14.00: Italia vs ... Calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari giornalieri, programma, tv, tutte le gare e le finali Prepara Jalisco su calendario deportivo 2023 en busca de seguir siendo pionero en organización de eventos deportivos.El Club Bádminton Soria-CS24 desplazará hasta seis jugadores para disputar el campeonato de España sub-13, que se desarrollará durante los próximos tres días en la localidad murciana de Las Torr ...