Benedetto XVI è morto | perché rinunciò al soglio pontificio?

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Con dolore informo che il Papa EmeritoXVI è deceduto oggi alle 09:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”. Con queste parole il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni, ha annunciato la morte di Joseph Ratzinger. Da lunedì 2 gennaio il corpo del Pontefice emerito sarà L'articolo proviene da Inews24.it.

Agenzia ANSA

E' morto Joseph Ratzinger - Chi era PapaE' morto a 95 anni Joseph Ratzinger, il Papa emerito che da tempo versava in gravi condizioni, eppure si è rifiutato di entrare in ospedale, preferendo stare a casa con l'assistenza del ...28 aprile 2005concede la dispensa dal tempo di cinque anni di attesa dalla morte per l'inizio della causa di beatificazione del suo predecessore, Giovanni Paolo II. 25 gennaio 2006 ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI - Cronaca 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano'. Lo dichiara ...Papa Benedetto XVI (emerito) è morto. Lo ha annunciato il Vaticano, Papa Benedetto XVI è morto all’età di 95 anni. Nei giorni scorsi le condizioni di salute del capo emerito della chiesa erano ...