Simeone | Inter-Napoli? Non so chi ha più da perdere Dimostreremo che la squadra azzurra è sempre sul pezzo' '

(Di venerdì 30 dicembre 2022): "che ilsul, mostrerò di essere all'altezza in ogni minuto che mi è concesso" Giovanni, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset. Queste le sue parole: "? Non so chi ha più da, loro giocano in casa e hanno una grande, ma la partita sarà importante per entrambe perché chi vince potrà avere 3 punti significativi per il campionato, anche se non ancora decisivi. -afferma- A Milano credono nella rimonta? Siamo pronti a dimostrare che ilsul. Non c'è una gara in particolare che ha fatto scattare ...

Tutto Napoli

Intervistato da Mediaset a Castel Volturno, l'attaccante del Napoli Giovanniha parlato della sfida all'ma non solo: "Chi ha più da perdere Non lo so, loro sono in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due hanno tanto da giocarsi ...La partita di mercoledì è importantissima soprattutto per l'. Raspadori Penso che Raspadori ... Mentre sul poco minutaggio concesso a, che Mandorlini ha allenato a Verona: "gioca ... Inter-Napoli, chi ha più da perdere Simeone: "Loro sono in casa e hanno grandi giocatori..." Le parole dell'argentino: "Non importa chi ha più punti, il campionato è lungo: dobbiamo solo pensare a giocarcela e a prendere più punti possibili" ...«Inter-Napoli sarà importante per entrambe. Saranno 3 punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga» ...