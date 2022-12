Probabili formazioni Lecce-Lazio | sedicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ledi, match delladi. Primo impegno ufficiale per i biancocelesti di Maurizio Sarri, chiamati alla prova ostica sul Via del Mare. Contro i giallorossi di Baroni, servirà una prestazione di spessore. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. Obiettivi e ambizioni diverse, ma lo stesso obiettivo per la ripresa: i tre punti. Chi vincerà? Scopriamolo insieme.– Qualche dubbio in difesa. Baschirotto potrebbe agire nella posizione di terzino, per lasciare spazio al centro a Umtiti e Pongracic. Colombo ...