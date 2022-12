Pelé | l' omaggio dell' Inghilterra | l' arco di Wembley si colora di verdeoro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Londra, 30 dic. - (Adnkronos) - L'iconicoo stadio di, uno dei templi del calcio, si èto diper ricordare la leggenda brasiliana, unico calciatore capace di vincere per tre volte la Coppa del Mondo. Questo è l'che l'ha voluto fare al campione brasiliano scomparso nella giornata di ieri a 82 anni dopo una lunga malattia. "Rendiamoa una vera icona del calcio. Riposa in pace", è la scritta che accompagna la foto sul profilo Twittera Nazionale inglese.

Anche la Nasa, l'ente spaziale americano, rendea O Rei. Sul proprio profilo Twitter la foto di una galassia 'con i colori del Brasile'. 'Per uno sport che unisce il mondo come nessun altro, ...Questo il titolo scelto dal Mirror per riassumere la straordinaria vita dentro e fuori dal campo di Pele': 'Addio all'uomo che ha reso bello il calcio', scrive il quotidiano, che rende cosi'... Il commosso omaggio di Totti a Pelé: "Tu, il calcio. Ciao O Rei"