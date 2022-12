Paolo Bonolis | la tenerissima foto col nipotino | Il web si scatena | a chi assomiglia?

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nonostante le festività natalizie alcuni dei programmi più amati dai telespettatori non sono andati in pausa, per la gioia dei tantissimi fan che hanno potuto continuare a seguirli anche durante i giorni di Natale. Tra questi c’è anche il Grande Fratello VIP, che è andato in onda anche nei giorni di festa. La settima edizione L'articolo, lacolIl web si: a chi? NewNotizie.it.

OGGI

Il primo Natale da nonno non si scorda mai: per informazioni chiedere a. Il noto conduttore televisivo, infatti, è volato negli Stati Uniti con la famiglia al seguito (con lui anche Sonia Bruganelli e i figli Davide e Adele ) per conoscere per la prima ...Seguono nel post altri due scatti in cui Davide e un altra figlia di, Adele, stringono teneramente il piccolo tra le braccia. "Nonno - Zio - Zia - Sebastiano", scrive Stefano a corredo ... Paolo Bonolis nonno tenerissimo con il nipote Sebastiano Paolo Bonolis è diventato nonno per la seconda volta grazie a suo figlio Stefano e ha potuto vedere il bambino per la prima volta.Il conduttore è volato negli States insieme a Sonia Bruganelli e ai figli Davide e Adele, per conoscere il piccolo nato a ottobre ...