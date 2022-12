“Mascherine e smart working se la situazione peggiora” | il Covid in Cina preoccupa il Ministero

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno spiacevole tuffo nel passato, dettato dai dati allarmanti che arrivano dallasul. Adesso ildella Salute, dopo aver imposto l’obbligo di tampone ai cittadini provenienti dal Dragone, ha trasmesso una circolare contenente alcune delle misure che il Governo potrebbe essere costretto a prendere nel caso in cui laepidemiologica peggiori. Il documento, intitolato “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione 2022-23”, contiene diverse indicazioni per “predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale”. Tra le misure indicate dal dicastero guidato da Orazio Schillaci figurano il ritorno delleal chiuso (dopo la proroga dell’obbligo di ieri nelle strutture ...