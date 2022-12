“Ma che sta facendo? Non è possibile” GF Vip 7 | ondata di polemiche su George Ciupilan

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bufera al GF Vip 7 su, dopo quello che ha fatto nelle scorse ore mentre nella casa più spiata d’Italia stava scoppiando il putiferio. I concorrenti stanno vivendo forse uno dei momenti peggiori da quando il reality show è iniziato, infatti i litigi scoppiati sono stati numerosi. Patrizia Rossetti si è scontrata con Antonino Spinalbese, mentre quest’ultimo ha avuto un alterco anche con Luca Onestini. Caos totale anche tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Eanche sui comportamenti di alcuni contro Nikita Pelizon. Il GF Vip 7 sta dunque attraversando un periodo problematico eha reagito in maniera inaspettata. Il pubblico si è indispettito non poco, anche se non sono mancati commenti favorevoli nei confronti del giovane vippone. Sono anche state ...

Formiche.net

... nongodendo come sperava del trasferimento al Paris Saint Germain e alla soglia dei 37 anni potrebbe firmare un nuovo contratto insieme con l'ex compagno merengue. Per Busquets,ha appena ...... approdato in Parlamento tra scontrini e spese da rendicontare così da poter rendere parte degli stipendi alla comunità, il Movimento sidotando di nuove regole, a quanto apprende l'Adnkronos,... Ecco Gesara, la teoria complottista che sta sostituendo QAnon Sindaco e assessore Raimondi: “Un reclutamento autorizzato dal Ministero, necessario a far funzionare la macchina amministrativa. Servono almeno altre 40 ...La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato quest’anno il suo 210° anniversario. Oltre due secoli di storia durante i quali l’Istituzione ha sempre interpretato il suo ruolo di corpo intermedio nel ...