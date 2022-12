Chi è Andrew Tate | il litigio con Greta Thunberg  e l' arresto per tratta di esseri umani

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’ex kickboxer aveva provocato martedì 27 dicembre via social l’attivista per il clima che ha risposto a tono. Poco più di 24 ore dopo è stato arrestato insieme al fratello. Sarebbe stato proprio il video postato in risposta all'attivista del clima a incastrarlo e lei non ha mancato di commentare