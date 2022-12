Capodanno | i carabinieri mettono in guardia dai botti illegali | attenti alla “Bomba Kvara”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Torna il problema dei. Che sono altamente pericolosi. È allerta in vista del. Per il 2023 la new entry nel mercato nero dei fuochi d’artificio potrebbe essere la “”. Per questo, il comando provinciale deidi Reggio Emilia promuove la campagna di sensibilizzazione “Usa la testa non rovinarti la festa”. È rivolta soprattutto ai giovani, per educarli al corretto uso dei fuochi pirotecnici legali e disincentivare l’acquisto dei pericolosissimi fuochi, che spesso provocano tante vittime. La, col nome dell’idolo del Napoli Il nome prende spunto dal nuovo giocatore e idolo del Napoli. A mettere inè una nota deidi ...