Calcio | Francia | il 6 gennaio decisione Federazione su ct

Deschamps verso la conferma ma Zidane resta alla finestra PARIGI () - Per sapere se Didier Deschamps resterà o meno al comando dellabisognerà aspettare il 6 gennaio. Per quella data, infatti, è prevista la riunione del comitato esecutivo della Federcalcio transalpina che si pronuncerà sulla guida tecnica della nazionale. ...Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali diQatar 2022 / Argentina -/ foto Imago/Image Sport nella foto: Enzo Fernandez ONLY ITALY Il Chelsea continua ad avvicinarsi a Enzo Fernandez ... Francia, Deschamps o Zidane: scontro per la panchina della Francia La Figc ha disposto un minuto di silenzio in onore di Pelé, la leggenda del Brasile scomparsa all'età di 82 anni. L'omaggio verrà osservato in occasione di tutte le partite in programma da oggi, vener ...La storia della Perla Nera e dei Mondiali di Svezia Nel 1958, il paese si stringe attorno a Domenico Modugno e alla sua “Nel blu dipinto di ...