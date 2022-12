Bimbo ridotto in fin di vita | confessa il compagno della nonna | “Aveva disubbidito”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un bambino di sei anni è in fin didopo aver subito un pestaggio brutale nella casae del. La coppia è indagata per lesioni gravissime, dopo aver inizialmente mentito sulla causa delle ferite subite dal, attribuite a un incidente mai avvenuto. Il bambino è invece ricoverato al Gaslini di Genova in coma farmacologico, dopo aver subito fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e il collasso di un polmone. Le sue condizioni sono gravi e non migliorano. Il piccolo era stato lasciato ai due il 19 dicembre scorso, insieme al fratello di cinque anni. Secondo la confessione del, sarebbe stato lui a ridurre il bambino in quelle condizioni, per aver disobbedito a un semplice ordine: quello ...

Corriere della Sera

di 6 anni in fin di vita Secondo quanto si apprende un bambino di soli 6 anni sarebbe statoin fin di vita . Questa assurda vicenda arriva da Ventimiglia, nella provincia di Imperia . ...Ventimilgia (Imperia) - Bastonate e calci. Così sarebbe statoin fin di vita il piccolo Ryan, il bambino di 6 anni affidato ai nonni dai genitori e ora in coma farmacologico, all'ospedale Gaslini di Genova, a lottare con 8 vertebre lesionate, una costola ... Ventimiglia, bambino pestato e ridotto in fin di vita: indagati la nonna e il suo compagno Come se non esistesse. Lasciata dal nonno negli uffici dei servizi sociali dell'Ausl di Rimini e senza certificato di nascita, una neonata di appena due mesi, per lo Stato italiano ...La vittima ha 6 anni. L’uomo: «Mi aveva disobbedito». Poi avrebbe confessato di essere stato lui a ridurre il bambino in quello stato. La lite e l’ombra degli abusi ...