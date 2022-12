(Di venerdì 30 dicembre 2022)ha annunciato la presenza diRodriguez nella prossima puntata del programma di Canale 5 che andrà in onda sabato 31 dicembre, prima della chiusura dell’anno. È bastato un solo annuncio sulla pagina Instagram del programma perre una vera e propria bufera mediatica: gli utenti, infatti, non hanno reagito bene alla notizia lamentandosi nei commenti della presenza bis della showgirl argentina nel salotto di Silvia Toffanin.è successo «Vi prego basta, alla diciassettesima volta cos’altro avrà da dire questa?», si legge tra i commenti del post pubblicato dalla pagina Instagram di. Molti però hanno frainteso l’annuncio fatto dalla produzione del programma tv che ha spiegato velatamente che si in realtà si tratta di una replica e non di una nuova intervista: «Sabato ...

leggo.it

Molti però hanno frainteso'annuncio fatto dalla produzione del ...in realtà si tratta di una replica e non di una nuova: ... alle 16.30 su Canale 5, la storia della meravigliosa......in famiglia si conclude al ristorante dove incontrano... Leggi Anche Riccardo Scamarcio torna dalla sua ex dopo'addio a ... aveva detto in un'a Vanity Fair . Il ritorno di fiamma - ... Belen, l'intervista a Verissimo crea polemiche: «Cosa non si fa per un po' di notorietà». Poi il chiarimento