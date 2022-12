Basket Bond | da Bper e Cdp 112 milioni a favore di 15 imprese nel 2022

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una raccolta complessiva nell’anno in corso pari a 112di 15operanti in diversi settori dell’economia italiana. Con la quarta emissione da 33di 4, il programmapromosso da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) eBanca, si conferma un efficace strumento di finanza alternativa per sostenere la crescita dimensionale delle Pmi e Mid-Cap italiane facilitandone il ricorso al mercato del credito. La quarta tranche ha interessato quattro nuove emittenti: la veronese Grimet, azienda produttrice di cilindri speciali in acciaio (che ha emesso miniper 4); l’emiliana Bayker Italia, attiva nella commercializzazione di piastrelle (4 ...