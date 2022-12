Ultime Notizie Roma del 29-12-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in primo piano la conferenza stampa di fine anno del presidente del consiglio Giorgia Meloni mi facciamo ascoltare un estratto del suo intervento la notizia che mi dai adesso il ministro schillace che stiamo seguendo più o meno 30 casi i primi 15 sono stati sequenziati sono varianti omicron già presente in Italia e quindi lo dico per un messaggio in questo momento ferme restando tutte le cautele dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante rispetto a quello che abbiamo visto per quello che riguarda il futuro ovviamente ci muoviamo in base a quello che dovremo affrontare per come la vedo io Io credo che la soluzione siano sempre i controlli penso che continua a essere utili i tamponi penso che continua a essere utile le mascherine diciamo il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo ...