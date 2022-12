Selvaggia Lucarelli svela perchè Carolyn Smith ce l’ha con lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ballando con le stelle 2022 ha salutato il pubblico una settimana fa ma i protagonisti di questa edizione continuano a essere molto molto presenti sui giornali in tv. Le interviste scottanti e infuocate che stanno rilasciando in questi giorni, non passano inosservate. Oggi ad esempio si parla moltissimo dell’intervista cheha rilasciato al Corriere della sera. La giornalista ha fatto un bilancio di questa sua partecipazione al programma di Rai 1. Ha spiegato che cosa dal suo punto di vista non ha funzionato. Ha anche fatto i nomi delle persone chenno più delusa in questa edizione del programma. E ha anche cercato di spiegaresecondo lei,prova astio. Lane ha già parlato in diverse interviste e ha spiegato che il ...