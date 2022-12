Sassuolo Inter 0-0 | termina il primo tempo

fcinter1908

Proprio l'ad degli emiliani ha parlato a Sky Sport prima di. JUVE - ' La Juve Fa un effetto importante essere accostati a grandi club ma ora inizia il calciomercato dei giocatori ...Roma Non necessariamente, considerando che da Oltremanica c'è gente più interessata. Giovanni Carnevali, direttore generale del, spiega così, nel pre - match contro l', la situazione di mercato intorno a Davide Frattesi, gioiello corteggiato in Italia e non solo: "Con la Roma c'è un ottimo rapporto, abbiamo ... LIVE, Sassuolo-Inter 0-0: chance per Dzeko e Lukaku. Gara vivace al Mapei 42' - Preme forte l'Inter: terzo corner in pochi secondi. Anche questa volta non sfruttato, nonostante l'interessante sponda di Acerbi in area. 41' - Brivido per il ...37' - Dimarco pizzicato in fuorigioco sul lancio di Calhanoglu: qui la posizione era nettamente irregolare. 36' - Matheus Henrique arriva come un treno nel contrasto con Dimarco, ...