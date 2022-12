Saldi al via il 5 gennaio | ma è già caccia alle promozioni Confesercenti | servono regole

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le svendite. Per il 2023 iinvernali in Lombardia avranno inizio giovedì 5: la durata massima del periodo di promozione è di 60 giorni per cui termineranno domenica 5 marzo.

Il Sole 24 ORE

La stagione deisi avvicina: tra il 2 ed il 5 gennaio prenderanno ilin tutte le Regioni italiane le vendite di fine stagione invernali, il primo grande appuntamento commerciale del 2023 e ...... l'ennesima trovata per intercettare i consumatori prima dell'avvio deiinvernali. Risultato, un danno ai commercianti che correttamente aspettano il 5 gennaio per dare ilalle vendite di ... Saldi al via tra il 2 e il 5 gennaio: gli esercenti chiedono regole più chiare PALERMO (ITALPRESS) – Dal 2 gennaio partono in Sicilia i saldi invernali che si concluderanno il 15 marzo. Anticipato di qualche giorno l’avvio dei saldi a livello nazionale, dove gli sconti scatteran ...I ricavi ottenuti dalla pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno una informazione di qualità. Per questo chiediamo il tu ...