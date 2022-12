Regionali Lazio | Bettini attacca Conte e Letta | Suicidio annunciato

Repubblica Roma

Per il sondaggio sulle elezionineldi Izi, pubblicato in data 29 dicembre da La Repubblica , questa decisione sembrerebbe essere stata totalmente sbagliata. Sondaggio Izi 29 dicembre ...... con un profilo che rappresenta il Movimento 5 Stelle e che sarà in grado di dare ale ai ...fanno capire bene quali sono le soglie da raggiungere per far scattare un seggio alle. C'è il ... Regionali Lazio, ecco il primo sondaggio: "Un suicidio per dem e 5 stelle"