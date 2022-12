NYE Amalfi | due piazze e sei ore di spettacolo per il Capodanno in Costiera

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Sa) – Due, sei ore di, artisti, performer, dj guest e la magia dei fuochi d’artificio sul mare. La musica è pronta ad esplodere con NYE, ildella Costa d’. La notte di San Silvestro si illumina ad, con il grande show che torna dopo due anni di stop causa pandemia, che si preannuncia come uno special event pronto a travolgere con il suo sound unico. Sarà un“happy” per brindare al 2023, all’insegna dell’allegria: si ballerà in Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo con tanta musica live suonata dal vivo e un cast straordinario che si alternerà sui due palchi, con dj personality di spicco del panorama dance nazionale, in un incrocio tra contemporaneità e recupero di ...

