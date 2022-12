Mac Allister chiama la Juve | 'Straordinaria'

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La Serie A ancora in pausa dopo i Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina ai rigori in finale contro la Francia e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi. ...Il sogno della Juventus oltre a Milinkovic Savic si chiama, neo campione del Mondo con l'Argentina Il sogno della Juventus oltre a Milinkovic Savic si chiama, neo campione del Mondo con l'Argentina. Secondo quanto riportato da La ... Juve, Mac Allister dice sì. Ora la palla passa al Brighton Con un occhio che rimarrà fisso sui possibili acquisti a parametro zero. Juventus, Mac Allister vuole il bianconero. Ma prima bisogna cedere Non è da escludere però qualche investimento anche in ...In principio fu Romelu Lukaku, poi fu il turno di Cesare Casadei. E domani sembra che tocchi a Denzel Dumfries. Insomma, il nuovo corso del Chelsea firmato Tod Boehly si è intrecciato ...