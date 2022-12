(Di giovedì 29 dicembre 2022) Secondo Chainanalysis in Italia ci sono 90di euro in asset digitali. 2,7 i ricavi nel 2021. Un settore finora che è prosperato senza troppe regole né fisco

la Repubblica

Gli interventi prevedono ladelle irregolarita' formalidichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la ...In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per centosomme ...: possibile sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o ... La sanatoria sulle criptovalute può valere tre miliardi. Ma sarà difficile ottenerli Secondo Chainanalysis in Italia ci sono 90 miliardi di euro in asset digitali. 2,7 i ricavi nel 2021. Un settore finora che è prosperato senza troppe ...Il TAR Campania chiarisce chi e come è necessario provare la data di realizzazione dell’opera per provvedere sull’istanza di compatibilità paesaggistica ...