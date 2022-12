Infortunio Chiesa | decisa la data del rientro | cambia tutto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Notizia bomba quella lanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che annuncia le date delin campo di Federicodal primo minuto. Bomba poichè, come raccontato nei mesi passati, gennaio sembrava un altro mese di attesa per l’attaccante azzurro in vista del pieno recupero fisico e quindi delin campo da protagonista.Juventuspunta dritto al Napoli, vuole esserci dal 1? minuto La decisione sembra essere presa, a gennaio vedremo tornare in campodal primo minuto, e non sarà, probabilmente, in un match qualsiasi. L’esterno sarà sicuramente convocato per la partita con la Cremonese e sarà a disposizione, ma il vero obiettivo di staff e giocatore è il big match contro il Napoli, dove si penserà ...