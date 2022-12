Il Napoli sta già trattando per far continuare Ndombélé

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Calcio italiano: 28/12/2022 alle 21:08 TEC Il francese, fondamentale per Spalletti, per Antonio Conte non conta Il trasferimento potrebbe essere chiuso per una cifra vicina ai 35 milioni di euro Ilsta vivendo una stagione spettacolare e uno dei suoi protagonisti, Tanguy ndombeléattende che il suo futuro si risolva e sembra sempre più vicino alla permanenza nel gruppo partenopeo. ndombelé è in prestito afino alla fine della stagione da Tottenham hotspurs. Data la sua prestazione agli ordini di Luciano Spalletti, gli italiani hanno cominciato a gestire il suo ingaggio per tenerlo definitivamente in proprietà. Tuttavia, l’ultima parola su questo possibile trasferimento è detenuta da Antonio Contare. Il tecnico italiano della squadra londinese non ha il giocatore francese e quindi sarebbe ...