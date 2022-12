Il Consiglio comunale di Gaeta approva il Documento Unico di Programmazione

(Di giovedì 29 dicembre 2022)– È statoto dal, riunitosi in Aula Consiliare, ildi(Dup) per il periodo 2023/2025, atto che costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente e presupposto indispensabile e propedeutico per l’zione del bilancio di previsione. “Obiettivo dell’Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco, Cristian Leccese – è di predisporre quelle condizioni favorevoli ad un plurale ed equilibrato sviluppo del sistema socio-economico-territoriale, favorendo la qualità di vita dell’intera comunità.è una città dalle molteplici potenzialità di crescita e sviluppo, favorite dalla sua posizione geografica e strategica. La bellezza del suo golfo, la sua storia e la sua cultura ...

Lo fa sapere il capogruppo del Partito Democratico, Piero Giampietro, che aveva presentato un'interrogazione alla quale questa mattina, in, è stata data risposta. 'Dopo averlo ...E' Paolo Alunni Pistoli, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, a tracciare la road map in vista dell'appuntamento di primavera che vedrà il rinnovo deldi Terni. 'E' ...JESI - Guardia medica carente sul territorio, col risultato di contribuire ad affollare di accessi anche non urgenti il pronto soccorso del Carlo Urbani. E critiche alla Regione per non aver ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...