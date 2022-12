Gattuso vuole Nico Gonzalez | ma c’è un problema con la Fiorentina

numero-diez.com

Ho parlato anche con il ds, ma ci sono un paio di proposte sul tavolo ' ha aggiunto Betancur, spiegando che in precedenzaaveva cercato anche un altro suo assistito, Lucas Torreira, poi ...AGENTE NANDEZ: 'CONTATTI CONPORTARLO AL VALENCIA' Le sue parole: 'Ci sono due o tre proposte, mi ha chiamatoper portarlo al Valencia e ho avuto qualche contatto anche col ds. Gattuso vuole Nandez al Valencia: l'agente conferma Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Se fino a poche ore fa si parlava di un interessamento del Valencia di Gattuso per Luis Alberto, le cose sembrano essere già cambiate. Pablo Betancur, agente di Nahitan ...