Furbetti di Stato

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È un vero assalto alla Pubblica amministrazione, come dimostrano 256 inchieste nel solo 2021, con migliaia di indagati per peculato. Semplici dipendenti ma anche dirigenti, ufficiali, medici, poliziotti, assessori. E politici... A conferma che la Pubblica amministrazione assomiglia sempre più a una «mucca da mungere» ci sono centinaia di inchieste: 256 (per qualche migliaio di indagati) solo nel 2021, stando alle certificazioni del Servizio di analisi criminale del ministero dell’Interno. E anche per tutto il 2022 si sono moltiplicati i procedimenti per peculato, un reato che si configura quando un dipendente pubblico si appropria (o ne può disporre) di un bene pubblico che gli èaffidato in ragione del suo ufficio, oppure lo sfrutta per finalità personali. L’incidenza è di 1,82 eventi ogni 100 mila abitanti (media nazionale). Con una forte presenza in Molise ...