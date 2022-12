Fedez | come è andato il primo Natale dopo l’operazione | “Fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Untrascorso con la tanto desiderata serenità, quello del rapper italiano. In compagnia dell’intera famiglia, tra lunghe sciate sulle piste meravigliose delle Dolomiti e momenti di relax, il cantante si dice soddisfatto anche se non sono mancati alcuni dolori legati alla delicata operazione subita mesi fa. Il 24 marzo scorso, l’artista ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento di quasi 6 ore per farsi asportare un tumore raro al pancreas. I mesi della riabilitazione sono stati duri e difficili. Ma con la vicinanza e l’affetto della moglie Chiara Ferragni e dei due figlioletti, Leone e Vittoria, è riuscito a farsi coraggio e a rimettersi subito in forze. Nonostante la ripresa, però, le abbuffate natalizie gli hanno causato qualche problema: con un suo selfie davantispecchio e a torso nudo, il rapper ha rivelato ...

