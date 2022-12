Caso Plusvalenze | dalla Procura | “Bilanci Juve redatti senza regole”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) I primi resoconti. Il super consulente delladi Torino Enrico Stasi si sta certamente dando da fare negli ultimi tempi, ed ha recentemente redatto, in un centinaio di pagine, quelle che sono le prime conclusioni riguardo l’analisi deidellantus. Dopo la nomina a carico della società bianconera datata autunno 2021, ladi Torino sta davvero lavorando a fondo per trovare la quadra riguardo l’inchiesta sullefittizie. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state confermate, dopo un’accurata analisi, le accuse riguardo le false comunicazioni sociali e le false fatturazioni mosse a carico di 13 imputati, in cui spiccano appunto gli ex vertici della dirigenzantina, tra cui l’ex presidente dellantus Andrea Agnelli, ...

La Gazzetta dello Sport

La finanza ha contestato al gruppo l'omessa dichiarazione dei redditi sullegenerate da ... Dai dati in nostro possesso risulta che in questosono stati pagati 26,2 milioni di euro per ...Idris Sanneh , tifoso bianconero da lunga data, commenta in un'intervista a Fanpage le ultime vicende che hanno riguardato la Juventus. Dalalle dimissioni in blocco del Cda e del presidente Andrea Agnelli . Idris non usa giri di parole e di fatto afferma che l'ex numero uno della Juve si sarebbe fidato di persone ... Sorpresa, all'assemblea della Juve interviene anche Moggi: ecco cosa ha detto Il calcio italiano, nelle ultime settimane, è stato travolto dal caso plusvalenze e dalla delicata situazione in casa Juventus ...