Calze della befana per grandi e piccini

Agenzia ANSA

Una donna romena di 36 anni è stata arrestata per furto aggravato dalla Polizia di Stato a Siracusa per aver rubato 24befana in un supermercatocittà. E' stata portata nel carcere di Catania.Una donna romena di 36 anni è stata arrestata per furto aggravato dalla polizia di Stato a Siracusa per aver rubato 24befana in un supermercatocittà. È stata portata nel carcere di Catania. Ruba 24 calze della Befana in market Siracusa, arrestata SIRACUSA - Agenti delle Volanti, poco dopo le 14 del pomeriggio di ieri, hanno arrestato una donna di 36 anni, romena, a Siracusa. Dovrà rispondere del ...Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...