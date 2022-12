Calendario surf 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sarà una stagione particolarmente intensa per gli artisti della tavola. Nelil Championship Tour non sarà solo importante per eleggere il miglior e la miglior rappresentante del mondo del, ma anche per la qualificazione alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. Come previsto dal regolamento, i primi 10isti della stagionedel Tour e le prime otto del percorso internazionale riservato alle donne, staccheranno il biglietto per i Giochi francesi. Parigi 2024 vedrà un totale di 48 atleti in gara nel, 24 nella competizione femminile e 24 in quella maschile. Quindi un totale di ottoisti in più rispetto a Tokyo 2020. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) può qualificare 4 rappresentanti per la prossima edizione (due per genere), anche se questo numero potrebbe ...