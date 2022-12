Calcio | Meloni | “La norma salva-club non regala nulla | tutti devono pagare”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il Signor Presidente del Consiglio, Giorgia, ha parlato nella conferenza stampa di fine anno anche in merito allache sospende i pagamenti delle squadre di Serie A. Ecco le sue parole: “La’? Il governo precedente aveva sospeso i pagamenti dovuti allo Stato dalle società sportive, noi ereditiamo questa situazione e decidiamo di applicare le stesse regole applicate agli altri contribuenti. Gridano allo scandalo? Non capisco, perchè sono stati sospesi i pagamenti dal precedente governo? La nostra non è unachequalcosa,pagano quello che”. SportFace.

SPORTFACE.IT

... non solo da quelle di. Noi ereditiamo questa situazione e decidiamo di applicare a questa ... Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno. "Non è ...... era in corso la conferenza stampa di fine anno del/della Presidente del Consiglio, Giorgia, ... In compenso festeggiano le società didi serie A e gli evasori seriali". La dichiarazione di ... Calcio, Meloni: "La norma salva-club non regala nulla, tutti devono ... Il Signor Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato nella conferenza stampa di fine anno anche in merito alla norma che sospende i pagamenti delle squadre di Serie A.Il presidente del Consiglio: "Non capisco lo scandalo: perché i governi precedenti allora avevano sospeso i pagamenti alle società ...