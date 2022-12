Atp Adelaide 1 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di1, indall’1 all’8 gennaio. Riparte la nuova stagione tennistica e, come di consueto, è l’Australia a ospitare i primi tornei. Livello molto alto ad, dove guida il seeding Novak Djokovic, seguito da ben tre Top 10 quali Auger-Aliassime, Medvedev e Rublev. A difendere i colori azzurri saranno invece Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Liveinvece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Sarà inoltre possibile seguire il torneo su Sky, ...

Ubitennis

A pochi giorni dall'inizio del torneo250 di, che Sky Sport trasmetterà in diretta dall'1 all'8 gennaio, Novak Djokovic è tornato a parlare di quanto accaduto l'anno scorso in Australia, quando fu protagonista di una disputa ...... quest'anno può di nuovo puntare alla conquista di un altro record e per farlo, ha deciso di prepararsi al meglio ricominciando dal torneo250 di. Insieme al serbo, dal 2 di gennaio, ... Novak Djokovic ricomincia da Adelaide: “Ho scelto questo torneo per preparare al meglio l’Australian Open, ci saranno alcuni tra i migliori giocatori del mondo” A un anno dall'esclusione dall'Australian Open del 2022, il campione serbo Novak Djokovic è tornato a parlare dell'esperienza vissuta l'anno scorso. "Non la dimenticherò mai, ma bisogna andare avanti" ...Sport - Il serbo, numero 5 del mondo, è arrivato ad Adelaide, dove la prossima settimana parteciperà al torneo Atp 250 che inaugurerà la stagione. Lo riferiscono i media australiani. Il governo di ...