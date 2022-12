(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Si sono aggravate ledi Joseph Ratzinger, 95 anni, il «Papa Emerito»; secondo nella storia a rinunciare al soglio pontificio (dopo Gregorio XII nel 1415). Già nei giorni precedenti al Natale,XVI avrebbe iniziato ad accusare «problemi respiratori» e solo un’ora fa è arrivata la conferma da parte del direttore della Sala stampa Matteo Bruni: «In merito alledi salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all'avanzare dell'età. La situazione al momento resta sotto controllo, seguita costantemente dai medici. Al termine dell'udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitareXVI. Ci uniamo ...

Siledi Benedetto XVI . Dieci anni dopo le clamorose dimissioni, Joseph Ratzinger è "costantemente seguito dai medici" e "sotto controllo", ma non sta bene. Lo ha fatto capire ...È quanto ha detto il direttore della Sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni , in merito alledi salute di Benedetto XVI . Papa Francesco, al termine dell'udienza generale, si è recato al ... Si aggravano le condizioni di Benedetto XVI Si sono aggravate le condizioni di Joseph Ratzinger, 95 anni, il «Papa Emerito»; secondo nella storia a rinunciare al soglio pontificio (dopo Gregorio XII nel 1415).