Pensioni | c' è il piano | via con 41 anni di contributi senza limite di età L' annuncio di Freni | «Opzione donna | troveremo un compromesso»

ilmessaggero.it

... partendo dallepiù basse. È stata una scelta politica'. Questo schema varrà anche nel ... E ancora, sulnazionale, il rifinanziamento del bonus mobili, la riduzione dell'IVA sul pellet e ..., confermata Ape Sociale per lavori usuranti, cambia Opzione Donna, over 75 a 600 euro (... L'obiettivo dell'aumento è dare attuazione alle finalità delstrategico nazionale contro la ... Pensioni, c'è il piano: via con 41 anni di contributi senza limite di età. L'annuncio di Freni: «Opzione donna Sottosegretario all’Economia Federico Freni, la legge di Bilancio lascia aperti molti nodi in materia di previdenza: quando partirà il tavolo con le parti sociali verso quale tipo ...Stretta sul reddito di cittadinanza (e in particolare sull’offerta congrua) da precisare e circoscrivere, opzione donna che potrebbe essere in extremis allargata rispetto alla ...