Migranti e Ong | Cdm approva il decreto Le nuove regole sui soccorsi in mare

AGI - Agenzia Italia

Per le naviche non rispettano il regolamento previste sanzioni fino a 50mila euro. In caso di reiterazione della violazione arriverà la confisca ...'Accoglieremo a Ravenna dignitosamente' i 113tratti in salvo la notte scorsa dalla nave Ocean Viking dellaSos Mediterranee. Ma 'mi auguro al governo non ci sia il retropensiero che portarli in una regione governata dal ... Le nuove regole per le Ong allo studio del Viminale EMBRE 2022 – Un solo salvataggio di migranti in mare, immediata segnalazione alla capitaneria di Porto con richiesta di un porto sicuro per lo sbarco, nessun trasbordo di migranti da una nave all’altr ...Concluso il Cdm che ha approvato il nuovo dl sui flussi migratori. Regole più stringenti per le Ong e nuove regole sui soccorsi in mare ...