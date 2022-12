Juventus | da Rabiot a Vlahovic | annuncio in diretta

Tuttosport

TORINO - Da mal sopportato a sempre più desiderato. La parabola di Adrienallaha invertito la propria rotta , in particolare, con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri . Al punto che lo stesso tecnico, sempre più punto di riferimento dell'area ...Mentre, sconfitto in finale con la Francia, ha voluto anticipare di un giorno il rientro, considerato che sarebbe dovuto tornare il 30 dicembre. Qualche polemica tra i tifosi c'è stata ... Juventus, Rabiot e quella curiosità su Mbappé diventata virale Il centrocampista vice campione del mondo è in scadenza e Allegri vorrebbe trattenerlo, ma la concorrenza delle grandi d'Europa è forte: come stanno le cose tra i bianconeri e Madame Veronique ...Gli argentini bianconeri salteranno la gara con la Cremonese, invece il ritorno di Dybala alla Roma è previsto domani e quello di Lautaro Martinez all’Inter il 30 ...